Лолита Милявская поддержала Григория Лепса после скандального инцидента в Петербурге

Певица Лолита Милявская заступилась за Григория Лепса после его скандального концерта в Санкт-Петербурге. По признанию артистки, он был в хорошем настроении и шутил.

Как отметила Лолита, каждый исполнитель может «налажать».

«Когда мне что-то не нравится из того, что делаю на сцене, я выхожу за кулисы и прошу прощения у коллектива. Бывает, что плохо спела или сфальшивила. Такое случается у всех, ведь это жизнь», — считает Милявская.

Также певица подчеркнула, что не знает ничего об инциденте в Санкт-Петербурге. Сам Лепс в разговоре не упоминал о случившемся.

«Он мне рассказал анекдот, хотя я не с первого раза поняла, так как очень уставшая. Он зашел в лифт, еще раз мне его рассказал, пока не начала смеяться».

Напомним, ранее бросивший микрофон и очки на пол Григорий заявил, что выступление было непростым и все пошло «не по плану». А прерванный концерт в Ледовом дворце он объяснил недомоганием.