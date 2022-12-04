МК: певица Аллегрова заставила зрителей плакать после песни о героях СВО ВС РФ и встала на колени

Ирина Аллегрова ведет затворнический образ жизни. Артистка давно не гастролирует, не записывает хиты. Но СВО на Украине заставила 70-летнюю певицу прервать молчание. Более того, звезда эстрады презентовала новую патриотическую песню на фестивале «Песня года - 2022».

В этот вечер Ирина Александровна была как никогда собрана. Она не общалась с журналистами «МК» и поспешила на сцену. Композиция о героях спецоперации оказалась настолько проникновенной, что на глазах у зрителей появились слезы. Не смогли сдержать эмоций даже мужчины.

Возвращайтесь, мальчики! Мы вас очень ждём, любимые, - расчувствовалась Аллегрова.

В конце композиции исполнительница удалилась за кулисы. Зрители вскочили со своих мест и стали ее приветствовать стоя. Артистка, не ожидала такого эмоционального приёма, вернулась на сцену, встала перед зрителями на колени. Затем, не говоря ни слова, вновь убежала за кулисы.



