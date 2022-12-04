Новосибирцам врачи рассказали, как выбрать правильный алкоголь по группе крови

В последнее время появилась интересная теория о том, что предрасположенность человека к тому или иному алкоголю зависит от группы крови. В связи с этим врачи рассказали, как можно выбрать правильный алкоголь по группе крови.

Итак, обладатели первой группы крови могут без опасения и серьезных проблем пить пиво. Допустимы также белые и красные вина в небольшом количестве. Отказаться следует от крепких алкогольных напитков, повышающих кислотность желудка.

Люди со второй группой крови больше всего склонны к алкоголизму из-за недостатка глюкозы в организме. Рекомендуется пить в умеренных количествах красное вино, никакого крепкого алкоголя и газированных алкогольных напитков.

Людям с третьей группой крови желательно исключить весь алкоголь крепче 20 градусов. Редко можно вино.

Самыми устойчивыми к алкоголю называют людей с четвертой группой крови. Этим счастливчикам можно пить все напитки, которые душа пожелает. Главное — не переборщить с количеством, поскольку группа крови от похмелья не спасает.