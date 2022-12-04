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Петербуржцев вынудят заплатить за парковки вместо депутатов Закса?

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Петербуржцев вынудят заплатить за парковки вместо депутатов Закса?
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Парламентарии Санкт-Петербурга отказываются платить за парковку у Мариинского дворца. Автомобили премиум-класса стоят со скрытыми номерами, наглядно демонстрируя пренебрежение законами со стороны владельцев. При этом в Смольном вводят зоны платной парковки, на оплату которой у петербуржцев не хватает денег.

Съемочная группа канала «Санкт-Петербург» побывала в центральных районах города, чтобы узнать, как работают зоны платных парковок. Вопреки заявлению городского правительства об успешном внедрении платных зон, многие номера оказались заклеены во избежание расходов. Среди желающих сэкономить оказались и владельцы авто премиум класса, в том числе — припаркованных у Законодательного собрания Петербурга.

Глава постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев подтвердил, что среди депутатов также встречаются неплательщики.

«У нас у ЗакСа стоит машина, и вот он креативно закрывает номер газетой «Петербургский дневник». И каждый раз я прохожу и вижу новый номер — номер газеты», — отметил Цивилев.

Депутат не стал называть марку автомобиля, однако подтвердил наблюдение журналистов: зачастую номера скрывают владельцы премиальных авто стоимостью 20-25 миллионов и выше, тогда как скромные машины корейского или китайского производства стоят с открытыми знаками.

Ранее сообщалось, что команда губернатора Александра Беглова позитивно оценивает итоги внедрения платных парковок, отмечая, что нагрузка на центр Петербурга снизилось, а петербуржцы якобы довольны наличием свободных мест. Однако в соцсетях крайне много критических сообщений. Горожане отмечают проблемы с оформлением льготного разрешения для жителей центра, отсутствие альтернативной транспортной инфраструктуры и «забитые» дворы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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