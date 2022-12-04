Писатель Захар Прилепин оценил состав участников «Песни года»

Российский писатель Захар Прилепин оценил состав участников, которые были приглашены в музыкальный фестиваль «Песня года».

Перечень приглашенных артистов публицист опубликовал в своем Telegram-канале.

В списке числятся такие звезды: Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Гоша Куценко, Николай Басков, Лариса Долина, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Shaman, Дима Билан, Сергей Лазарев, Клава Кока, Gayazov$ Brother$, Artik & Asti, Хабиб.

«Далее во всех доступных списках пишет «и другие». Поверьте мне, там никого нет, кто сильно и мощно поддержал наших солдат на Донбассе сейчас или ранее», – подчеркнул Прилепин.

Как отметил журналист, большое количество россиян могут не согласиться с его мнением, так как некоторые из перечисленных артистов исполняли композиции в поддержку РФ.

«Если считаете, что именно они и являются главными выразителями страны, ее культуры, когда она ведет сложную военную кампанию, то хочу сказать, что мы так не считаем», – заключил писатель.