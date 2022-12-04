Продюсер Рудченко рассказал о секрете канала «Россия-1» при съемках новогоднего «Голубого огонька»

Популярный промоутер раскрыл секрет канала «Россия-1». Оказывается, на съемках новогоднего концерта «Голубой огонек» обычные люди заменяют звезд. Об этом рассказал Павел Рудченко.

По словам продюсера, зрители за вознаграждение подменяют Газманова, Михайлова и других знаменитостей. За один съемочный день платят примерно 900-1100 рублей. Эксперт отмечает, что эта схема работает давно, где-то несколько лет. Рудченко также уточнил, что большинство зрителей снимаются на заднем плане.

«Съемки ведутся с небольшыми остановками. Артисты меняются на сцене, в зале. Потому что не может один артист находиться на съемках целый день. Чтобы было ощущение полного зала, поэтому и приглашается массовка».