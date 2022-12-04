Российская актриса Валерия Ланская рассказала, как выживает в кризисных условиях

Российская актриса театра и кино Валерия Ланская, которая запомнилась многими сериалами и телешоу, приняла участие в программе «Звездная кухня Московского комсомольца». Участница 9-го сезона «Ледникового периода» призналась, что в последнее время ей не до отдыха. Помимо участия в ледовом шоу она активно снимается в кино и преподает в ГИТИСе.

В ходе беседы с журналистами артистка рассказала о том, как порой приходится выживать в кризисных условиях. Она также призналась, что очень переживает по поводу происходящего как на эстраде, так и в театре.

По словам Валерии, за последнее время количество концертов существенно сократилось. Также нередко отменяются гастроли. Но Ланскую спасает театр, посколку денег, которые она зарабатывает, выходя на сцену, хватает лишь на выплату ипотеки.

Отметим, 35-летняя Валерия Ланская запомнилась по ролям в кинофильмах «Закаты и рассветы», «Медный всадник России», «Танец для двоих», «Тайна Снежной Королевы».