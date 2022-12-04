Сергея Лазарева и Леру Кудрявцеву связывает не только многолетняя дружба. Когда-то они крутили роман. Как признавалась ведущая, она была без ума от певца.

Артисты 16 лет подряд ведут ежегодный фестиваль «Песня года». Известно, что новогодний эфир заранее записывают. В эти дни звезды с головой погрузились в съемочный процесс. Давние друзья часто троллят друг друга. На этот раз также не обошлось без юмора. Сергей подколол свою коллегу, когда она попросила сделать паузу.

«Нос поправила?», — спросил Сергей у Леры. В зале раздался шумный хохот. Остановится от смеха не смогла сама теледива. Кудрявцева стала вытирать слезы, а Лазарев продолжил шутить: «глаза потекли?»

После шуток ведущие фестиваля успокоились и начали читать подводки. Но, когда блондинка вновь попросила сделать паузу со словами: «потекла слеза», артист не удержался и ответил: «ты потекла с самого начала как только мы увиделись».