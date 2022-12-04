Стало известно, как сложилась дальнейшая судьба повзрослевших звёздных детей

Звёздные дети, которые являются представителями российского шоу-бизнеса, с юных лет начинают сниматься в кино или выступать на сцене. В этом кратком обзоре можно узнать о судьбах некоторых из них.

В раннем детстве Мария Ильюхина снималась в телесериале «Воронины». Сейчас артистке 19 лет, она уже вышла замуж за своего возлюбленного и ждет от него ребенка. Избранником актрисы стал Алексей Шаров, который обучается на факультете государственного управления в московском вузе.





Диане Шпак, которая прославилась благодаря рекламе сока, сейчас 25 лет. Живет девушка в Лос-Анджелесе, и в настоящее время готовится к свадьбе. Режиссеры неоднократно предлагали Диане сняться в кино, однако она всегда отказывалась.

Елизавета Арзамасова, известная благодаря «Папиным дочкам», успешно вышла замуж за фигуриста Илью Авербуха и родила ему сына. Заботу о семье артистка совмещает со съемками, написанием книг, участием в шоу «Ледниковый период».





После рождения ребенка Юлия Липницкая ушла из фигурного катания, а Алина Булынко, которая в свое время снялась в фильме «Елки» и комедии «Любовь-морковь», выбрала профессию психолога.