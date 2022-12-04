Уехавшая из РФ Лайма Вайкуле осудила патриотическую позицию российских звезд

Лайма Вайкуле, советская и латвийская эстрадная певица, дала не так давно интервью Анне Монгайт* (по решению Минюста признана в России иноагентом). В беседе 68-летняя артистка высказала свою позицию.

Звезда рассказала, как она относится к патриотической позиции некоторых российских знаменитостей.

"Эти, которые какие-то сумасшедшие песни поют с совершенно озверелыми лицами и делают вид грустных. Это все фальш", - возмутилась она.

Также Лайма отметила, что в РФ нет звезд, которые бы могли сравниться с Аллой Борисовной Пугачевой. Если даже всех артистов собрать в одном месте и сделать с ними хор, то они проиграют Примадонне. Именно поэтому "масса" людей негативно высказывается в адрес 73-летней народной артистки, считает Вайкуле.