Украинский певец Дантес заявил, что ему нравится, когда его россияне называют нацистом

Украинский певец Дантес (настоящее имя Владимир Гудков) после начала спецоперации отрёкся навсегда от русского языка и теперь разговаривает на украинском языке. Музыкант часто гастролирует по странам Европе и там провоцирует россиян своими громкими заявлениями.

34-летний певец крайне отрицательно высказывается в адрес РФ и ее граждан. Как признался артист, ему нравится, когда его россияне называют нацистом. Исполнитель гордится тем, что он вовремя принял решение стать настоящим патриотом своей страны.

«У меня есть такая мечта - оказаться в российских пабликах, и чтобы Маргарита Симоньян написала: «вот посмотрите, что нацисты делают в Европе». Мне очень нравится, когда меня называют нацистом и фашистом… Я тот, кто вовремя переобулся и счастлив от этого», - высказался Дантес.

Бывший муж певицы Нади Дорофеевой до февраля выступал на русском языке. Русские композиции он по-прежнему продолжает исполнять на сцене. По словам артиста, у него есть хиты на украинском языке, однако они известны узкому кругу слушателей.