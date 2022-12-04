Yandex.RTB

Украинскую певицу Лободу осудили за сообщение к подписчикам на русском языке

Image 16+
Украинскую певицу Лободу осудили за сообщение к подписчикам на русском языке
Знаменитости
Фото из открытых источников

 сети

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Эстрадный певец Филипп Киркоров не смог исполнить мечту своей 11-летней дочки Аллы-Виктории

Сегодня, 11:45

Стало известно, как сложилась дальнейшая судьба повзрослевших звёздных детей

Сегодня, 11:31

Писатель Захар Прилепин оценил состав участников «Песни года»

Сегодня, 11:21

Как сложилась жизнь Леньки Кузякина из советского кинофильма «Любовь и голуби»

Сегодня, 11:20

Украинский певец Дантес заявил, что ему нравится, когда его россияне называют нацистом

Сегодня, 11:15

«ЦТВ» проинформировал, как сложилась личная жизнь тунеядца Феди из «Шурика» Алексея Смирнова

Сегодня, 10:06

Российская актриса Валерия Ланская рассказала, как выживает в кризисных условиях

Сегодня, 09:49

Украинскую певицу Лободу осудили за сообщение к подписчикам на русском языке

Сегодня, 09:26

Алексей Чумаков объяснил решение не брать жену Юлию на главную роль в своем дебютном фильме

Сегодня, 09:16

МК: певица Аллегрова заставила зрителей плакать после песни о героях СВО ВС РФ и встала на колени

Сегодня, 09:06

Уехавшая из РФ певица Ани Лорак посетила день рождения дочери Филиппа Киркорова

Вчера, 22:36

Во время съемок новогоднего выпуска шоу Comedy Club певицу Пелагею укусила змея

Вчера, 19:50

Андрей Губин прокомментировал отъезд российских знаменитостей из РФ на Запад

Вчера, 19:49

Не для граждан СССР: полная версия комедийного фильма «Спортлото-82» оказалась не столь безобидной

Вчера, 18:43

Молодая жена Петросяна показала на фото округлившийся животик в купальнике

Вчера, 18:30

Перенесший четыре года назад инсульт Дмитрий Дибров признался, что пока не смог восстановиться

Вчера, 18:22

Певец Григорий Лепс бросил микрофон на пол и покинул сцену на концерте в Петербурге

Вчера, 18:21

Пугачёва одобрила экскурсии по своему замку в деревне Грязь за 10 200 руб. за билет

Вчера, 18:17

Вернувшаяся в РФ Ксения Собчак впервые вышла в свет без своего упруга Константина Богомолова

Вчера, 17:57

Юлия Барановская попала под обстрел во время своей командировки в Донбасс

Вчера, 17:46

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры
  • Вчера, 11:46

E1.RU: В Екатеринбурге опустели торговые центры

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции
  • Вчера, 11:32

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу

Е1.RU: Жителей Екатеринбурга просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год
  • Вчера, 17:32

Е1.RU: Жителей Екатеринбурга просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год

Жителей Екатеринбурга комунальщики просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год. Екатеринбуржцы получили счета за коммунальные услуги

Видеохостинг YouTube перечислил 10 самых популярных видео 2022 года
  • 1-12-2022, 20:07

Видеохостинг YouTube перечислил 10 самых популярных видео 2022 года

Видеохостинг YouTube подвёл итоги года и представил список самых популярных видеороликов 2022 года. Первое место заняло видео о 23-летнем

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции
  • Вчера, 11:32

СП: Из-за нашествия огромного количества крыс город Нью-Йорк готовится к капитуляции

Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу

Рэпер Баста сильно разозлил российских военкоров одной своей фразой «будем смотреть кино дальше»
  • Вчера, 13:17

Рэпер Баста сильно разозлил российских военкоров одной своей фразой «будем смотреть кино дальше»

Русские военкоры и просто патриоты бурно обсуждают фразу Басты про кино. Рэпер (настоящее имя которого Василий Вакуленко) документальный фильм про

Новости партнеров
Новости партнеров
Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина
  • 2-12-2022, 12:13

Смольному пришлось отменить прямую линию Беглова после вопросов Пригожина

В Смольном перенесли прямую линию с губернатором Александром Бегловым. Новая дата пока не назначена. Причиной могло стать повышенной внимание со

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно
  • 2-12-2022, 10:38

Fox News: ожидать госпереворота в России и свержения Путина абсолютно бессмысленно

Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox

В центральном банке заявили о готовности к введению верхнего предела цены на нефть со стороны ЕС
  • 1-12-2022, 17:18

В центральном банке заявили о готовности к введению верхнего предела цены на нефть со стороны ЕС

Заместитель руководителя центрального банка Юдаева на пресс-конференции сообщила, что финансовая структура готова реагировать на введение западными

«За отмену этого безобразия!» - Адмиралтейский район готов судиться за бесплатные парковки
  • Вчера, 11:40

«За отмену этого безобразия!» - Адмиралтейский район готов судиться за бесплатные парковки

Активисты Адмиралтейского района собираются подавать судебный иск против платных парковок, устроенных с 1 ноября Смольным, в связи с чем ищут юриста,