В телешоу «Звезды в Африке. Битва сезонов» вернут одного из выбывших ранее участников

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.
Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу
Жителей Екатеринбурга комунальщики просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год. Екатеринбуржцы получили счета за коммунальные услуги
Евгений Петросян любит баловать молодую жену путешествиями. В начале зимы юморист увез Татьяну Брухунову и сына Вагана на Мальдивы. Семья выбрала для
Сразу после начала специальной военной операции на Украине Алла Пугачева с семьей на частном джете поспешно покинула Россию. Сегодня она с супругом
Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу
Безответственные решения американской ФРС (Федеральная резервная система) и президента США Джо Байдена не оставляют Америке шансов избежать рецессии
Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox
Активисты Адмиралтейского района собираются подавать судебный иск против платных парковок, устроенных с 1 ноября Смольным, в связи с чем ищут юриста,
Обстановка в районе Кременной резко обострилась, сообщает комбат БАРС-13 («Русский Легион») с позывным «Фомич» в своей сводке для канала Wargonzo.
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