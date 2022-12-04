В телешоу «Звезды в Африке. Битва сезонов» вернут одного из выбывших ранее участников

Сейчас на проекте «Звезды в Африке. Битва сезонов» осталось всего четыре участника: это Олег Верещагин, Антон Филипенко, Юлия Гаврилина, Карина Кросс.

В новом выпуске шоу лагерь оставил Владимир Сычев. Он проиграл Олегу Верещагину. Парням нужно было выбить из рогатки как можно больше мишеней определенного цвета всего за 20 минут. В итоге звезда из фильма «Физрук» покинул реалити. Верещагин одержал победу, счет 12:9.

Стало известно, что в телешоу вернут одного из выбывших участников. Из подсказки телеведущих следует, что в лагерь вновь прибыл Саша Стоун, которого домой отправил Верещагин. Но также им может быть Вячеслав Малафеев.

Имя участника зрители узнают в следующем выпуске программы на ТНТ. Кто на самом деле ворвется в борьбу за 5 миллионов рублей, станет понятно только через неделю.