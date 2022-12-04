Во время фестиваля «Песня года» Лазарев довел до истерики теледиву Кудрявцеву

Бывшие возлюбленные Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев уже много лет ведут песенный фестиваль «Песня года». Ежегодно 39-летний певец выдает на сцене мероприятия что-то необычное.

В минувшем году артист вырвал с головы белокурей телеведущей прядь волос. К счастью, они были накладными. Зал смеялся от такой выходки музыканта.

В этом году Сергей, похоже, тоже решил устроить небольшой сюрприз. Лазарев довел Куряыцеву до истерики. Теледива начала смеятся и не могла остановиться из-за выходки коллеги. Лера попыталась продолжить вести концерт, однако не смогла совладать с собой. Пришлось публике ждать, пока звезда успокоится и продолжит фестиваль.

Ролик инцидента появился в Телеграм-канале «Звездач».



