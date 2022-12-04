Как сложилась жизнь Леньки Кузякина из советского кинофильма «Любовь и голуби»

Актер театра и кино Игорь Лях сыграл в легендарной картине Владимира Меньшова "Любовь и голуби" хулигана Леньку Кузякина. Этот советский фильм влюбил в себя миллионы телезрителей. Сам же актер стал настоящей кинозвездой. Но комедия стала для Игоря последней громкой работой.

Дело в том, после роли в картине Ляху не удалось больше сыграть успешных ролей. В 90-х годах и вовсе начался полный застой.

"Профессия ушла из профессии. Стали снимать люди кино, у которых были деньги и все", - вспоминал он в беседе с журналистами.

Карьера артиста была поставлена на паузу, но он не отчаялся и начал преподавать актерское мастерство. В 2000-х годах Игорь вернулся назад в кино и даже снялся в фильме "Елки-3".

Через 5 лет Ляха не стало. Актер ушел из жизни в 2018 году от остановки сердца в возрасте 55 лет.

[video= ]