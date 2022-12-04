Как сложилась жизнь Леньки Кузякина из советского кинофильма «Любовь и голуби»

В Екатеринбурге полностью опустели торговые центры. В большинстве ТРЦ фиксируется снижение трафика на фоне ухода большинства зарубежных компаний.
Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу
Жителей Екатеринбурга комунальщики просят повторно оплатить коммунальные услуги за 2021 год. Екатеринбуржцы получили счета за коммунальные услуги
Видеохостинг YouTube подвёл итоги года и представил список самых популярных видеороликов 2022 года. Первое место заняло видео о 23-летнем
Как пишет издание СП, власти Нью-Йорка ищут человека, который будет руководить службой по борьбе с огромным количеством крысам. За эту работу
Русские военкоры и просто патриоты бурно обсуждают фразу Басты про кино. Рэпер (настоящее имя которого Василий Вакуленко) документальный фильм про
В Смольном перенесли прямую линию с губернатором Александром Бегловым. Новая дата пока не назначена. Причиной могло стать повышенной внимание со
Западу не стоит надеяться на то, что в России пройдет переворот и президента РФ Владимира Путина свергнут с занимаемого поста. Об этом пишет Fox
Заместитель руководителя центрального банка Юдаева на пресс-конференции сообщила, что финансовая структура готова реагировать на введение западными
Активисты Адмиралтейского района собираются подавать судебный иск против платных парковок, устроенных с 1 ноября Смольным, в связи с чем ищут юриста,
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