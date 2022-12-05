44-летняя беременная Ольга Орлова поделилась выбором имени для будущего ребенка и датой родов

Минувшей осенью 44-летняя телеведущая Ольга Орлова объявила о своей беременности, показав поклонникам округлившийся живот. Теледива откровенно раскрыла подробности предстоящих родов.

Популярная певица раскрыла секрет, когда у нее должен появиться на свет малыш. Выяснилось, что экс-солистка "Блестящих" родит в следующем году, а именно в феврале.

Планирую рожать в России, другие варианты даже не рассматриваю, - призналась артистка.

Около месяца назад Ольга также раскрыла публике, что ждет девочку. В шоу "Света вокруг света" на Ютуб ведущая "Дома-2" сообщила, что до сих пор раздумывает с супругом об имени ребенка.

Когда мы будем решать, как называть ребенка, то будем искать вариант, чтобы он подходил к отчеству Валерьевна. Я точно не хочу сложных имен, не буду приводить примеры, чтобы не обидеть никого, но имена принцессины точно рассматривать не буду.