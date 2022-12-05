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Аналитик выразил мнение об отношении государств в разных регионах к России

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Аналитик выразил мнение об отношении государств в разных регионах к России
В Мире
Фото из открытых источников

Журналист издания Newsweek Депетрис выразил свое мнение об отношении государств разных регионов к украинскому кризису. Он сделал вывод, что политические власти большинства из них стремятся сохранить дружественные отношения с Россией. Аналитик подчеркнул, что западным политикам не удалось настроить на международной арене другие государства против России. Характерным выражением этого, как указал журналист, стал саммит большой двадцатки.

Депетрис считает, что африканские страны не приняли позицию США и европейского союза по украинскому кризису. Государства юго-восточной Азии, по его мнению, стремятся придерживаться нейтралитета. А политические власти государств Латинской Америки выступают за дипломатические переговоры.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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