73-летняя облысевшая Пугачева с накладной челкой появилась в израильском театре на премьере спектакля

73-летняя Алла Борисовна Пугачева, которая эмигрировала в Израиль, ведет там активный образ жизни и светскую жизнь. 73-летняя певица регулярно выходит в свет. Примадонну замечают на самых различных мероприятиях в Тель-Авиве.

На этот раз народная артистка появилась в израильском театре. Она явилась на просмотр моноспектакля актера Анатолия Белого, тоже сбежавшего из России. Примадонна надела черное платье и белый жакет. Да и прическу певица сменила.

Пугачева сняла объемные шиньоны и предстала перед публикой без парика. Как оказалось, своих волос у Аллы Борисовной осталось не так много. Тоненькая шевелюра лежала неровной длиной, а лоб прикрывала накладная челка.

Отметим, что ранее экс-стилист Примадонны Джордж Ровалс подтвердил догадки о том, что артистка носит парики, поскольку ее волосы перестали расти и она буквально облысела.