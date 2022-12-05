Актер Оскар Кучера заявил, что не считает ведущего Ивана Урганта предателем своей страны

Оскар Кучера заступился за Ивана Урганта. Актер считает телеведущего «интеллигентным человеком с огромным чувством юмора и чувством такта». По мнению артиста, вся эта история, направленная против шоумена, могла быть раскручена за деньги.

Кучера заявил, что он не слышал от Урганта ничего такого, что порочило бы его как гражданина страны и характеризовало как настоящего предателя. Оскар утверждает, что шоу «Вечерний Ургант» следует вернуть в эфир Первого канала, поскольку проект сейчас очень к месту.

Послушайте, то, что делает Ваня — реально очень круто. И этому нужно посвящать свою жизнь. Я бы не смог так. У него есть удивительное чувство юмора, такта, он интеллигентный человек, в телеэфире он абсолютно в своей тарелке. Кстати, не очень понимаю, почему нет проекта, сейчас он был бы к месту.

Также актер подчеркнул, что свой отъезд из России комик вскоре после начала спецоперации назвал запланированным отпуском, из которого довольно быстро вернулся. Кучера посетовал, что в РФ «любят травить и нападать, не разобравшись в ситуации».