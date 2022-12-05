Алина Загитова рассмешила зрителей на чемпионате России по прыжкам в театре Санкт-Петербурга

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стал ведущей на финальном этапе Кубка России по прыжкам. Мероприятие прошло в Санкт-Петербурге в театре «Ленинград-центр».

Зрительская аудитория оценила шутку фигуристки, которую та сделала в сторону подопечных Алексея Мишина. Они подарили присутствующим зрителям книги по фигурному катанию. На это ведущая ответила рекомендацией «Лучше эти книги презентовать фигуристам», чем сильно рассмешила местную публику.

После чего знаменитая спортсменка сама попала в довольно смешную ситуацию. Во время фотографирования Загитова, держа микрофон, пожаловалась Даниилу Глейхенгаузу, что у нее «отваливается спина». Слова Алины через динамики распространились по залу. Зрители вновь посмеялись, а сама фигуристка сильно смутилась.