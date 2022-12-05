Анонсированы российские и зарубежные сериалы в декабре 2022 года

В конце 2022 года сценаристы и режиссеры постарались для того, чтобы зрители смогли насладиться вовсю просмотром новых и старых сериалов. Например, зрители ждут не дождутся новых серий сериала «Тайны следствия», который покоряет сердца подростков и взрослых более 20 лет.

Стало известно, что в декабре планируется 22 сезон многосерийной картины. Анна Ковальчук (девушка, которая играет главную роль, следователя) продолжит восхищать своей проницательностью и одновременно жесткостью, как и положено сотрудникам правоохранительных органов.

Для любителей истории выйдет кинофильм «Петр I. Последний царь и первый император» в документальном стиле. Это лента об одном из великих русских царей. Картина появится в домашнем прокате, ранее она была доступна в кинотеатрах мира. Расскажет фильм о жизни Петра Первого, включая построение Санкт-Петербурга.

Другие российские и зарубежные сериалы, анонсированные в декабре 2022 года:

«Жуки», 3-й сезон - дата выхода: 5 декабря;

«Вампиры средней полосы», 2 сезон - дата выхода: 13 декабря;

«Тайны следствия», 22-й сезон - дата выхода: 5 декабря;

«Манюня», 2-й сезон - дата выхода: 15 декабря;

«Адмиралы района», 2-й сезон - дата выхода: декабрь;

«Казанова в России» - дата выхода: декабрь ;

«1923» - дата выхода: 18 декабря;

«Эмили в Париже», 3-й сезон - дата выхода: 21 декабря;

«Ведьмак: Происхождение» - дата выхода: 25 декабря.