Депутат ГД Иванов проинформировал, за что мобилизованных с Урала обвинили в дезертирстве

В уральском городе Ирбите (Ирбитский район, Свердловская область) 29 жен мобилизованных утверждают, что их супругов обвинили в дезертирстве за оставление расположение части в зоне СВО. На ситуацию немедленно отреагировал депутат ГД Максим Иванов.

По заявлению политика, все обстоит совершенно иначе, а не как утверждают жены военнослужащих. Депутат заверил, что он лично разобрался в этой ситуации. У парламентария состоялся разговор с замполитом части по поводу бойцов.

Иванов выяснил, что в расположении частей, где пребывали уральцы, не было проблем с поставками воды, еды и лекарств. Он предупредил, что ответственность может грозить одному из мобилизированных, который сподвиг сослуживцев не выполнять приказы командирования.

Они врут: «мы без воды, еды, оборудования, снабжения, командования». Пусть лучше расскажут, как имитировали, что на них напали украинцы, а они покинули позиции, — возмутился парламентарий.

По информации депутата Госдумы, дальше создавшуюся ситуацию уже будут решать компетентные органы.