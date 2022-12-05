Дочь онкобольной актрисы Заворотнюк Анна кратко проинформировала о состоянии здоровья своей матери

На днях дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк выложила в своих соцсетях серию фотографий в новогодней тематике. Подписчики положительно отозвались о снимках. Девушка получила много комплиментов.

"Да что вы, даже близко с мамой не стою! Она у меня невероятная красавица, победить нереально", – ответила Анна на комплимент, в котором поклонники признали ее краше матери.

В комментариях под новым постом она также кратко рассказала подробности о здоровье онкобольной актрисы. По словам девушки, ее мама "болеет очень".

Стоит напомнить, что о страшном диагнозе Анастасии Заворотнюк стало известно три года назад. Артистка-красавица страдает от рака головного мозга. С того момента о состоянии здоровья звезды ничего неизвестно. Родственники не комментируют состояние актрисы.