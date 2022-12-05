Иконников: С начала спецоперации 91 белгородский врач уволился и уехал за пределы области

В Белгородской области появилась острая потребность в медработниках. Об этом на оперсовещании рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников.

По словам Иконникова, начиная с февраля текущего года (то есть с начала спецоперации), из региона уехал 91 врач, а также 203 медицинских работника. В процессе оформления переезда еще 47 специалистов.

По информации Минздрава области, 56 выпускников медицинских институтов не предпочли работу по целевому набору. За это ответственность для них отсутствует. Ко всему прочему, еще как минимум 62 врача не стали захотели принимать участие в программе «Жильё».

В результате из 382 докторов, которых в регионе выпустил в текущем году, остались работать 335 медиков. В настоящее время для укомплектования штата медиков области необходимы 138 врачей и 458 медсестер, заключил Андрей Иконников.