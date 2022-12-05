Имя актера Сергея Пускепалиса увековечили, открыв в его честь новый объект культуры в Ярославле

Не секрет, что талантливых людей мир хочет помнить как можно дольше. Имя Сергея Пускепалиса тоже увековечили, назвав в его честь новый объект культуры. В Ярославле на днях открылся Дом актера имени режиссера.

Здание Дома реставрировалось за счет средств из президентского фонда, поскольку он является историческим памятником российской культуры в масштабах страны. Работы по реставрации длились целых пять лет.

По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, показывать свои творческие работы здесь будут коллективы разного уровня: как самодеятельные, так и профессиональные и даже студенческие.

"Я уверен в том, что здесь пройдет огромное количество очень интересных и очень творческих вечеров", - заявил РИА Новости чиновник.

Напомним, Сергей Пускепалис умер в ДТП по дороге на Донбасс. Авария произошла в Ярославской области 20 сентября утром. Ford Transit после столкновения по касательной с грузовым автомобилем Scania вылетел на встречную полосу, где еще столкнулся с грузовиком DAF. Шансов на жизнь у актера не было.