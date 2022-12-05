КП: Певец SHAMAN впервые рассказал о своей 8-летней дочери Варваре от первого брака

SHAMAN впервые рассказал о своей 8-летней дочери от первого брака. Варвара сейчас учится во втором классе.

Певец и композитор Ярослав Дронов все свое время проводит на гастролях. На сегодняшний день певец считается одним из самых успешных, но и самых закрытых в российском шоу-бизнесе. О личной жизни артист говорит крайне редко и неохотно, но на этот раз он сделал исключение и признался, что состоит во втором браке.

Первая жена и дочь от этого брака остались в его в родном городе Новомосковске.

У нас дочка Варвара, ей 8 лет, ходит во второй класс. Человек со своими мыслями и рассуждениями. Я не часто вижусь с ней, однако когда мы встречаемся, то стараюсь приезжать с подарками. Делать приезд праздником, - признался Дронов.

Отметим, что первая супруга SHAMAN тоже музыкант, она преподаватель вокала. Познакомились экс-супруги в творческой среде. Встречались недолго, затем стали вместе жить. Ярослав счастлив во втором браке. Он с Еленой Мартыновой отметил пятую годовщину свадьбы.