Лера Кудрявцева резко отчитала Рому Жукова в эфире канала НТВ

Популярный в начале 90-х годов минувшего века Роман Жуков принял участие в музыкальном шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ. Артист исполнил композицию «Разговор со счастьем» из легендарного советского кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Члены жюри в лице музыкального критика Сергея Соседова и певицы Маши Распутиной пришли в восторг от нового номера. Историк музыки назвал это выступление лучшим выступлением Жукова за все время проекта.

В пику своим коллегам по судейству решила высказаться Лера Кудрявцева. Она отчитала исполнителя прямо во время эфира. Телеведущая заявила, что, по ее мнению, Рома не передал настроения песни, поэтому ей этот номер не понравился.

«Мне не понравилось ничего, помимо аранжировки. Взрыв, плясовая – Соседов этого не ждет, я жду, это праздничная плясовая, хит из царских палат. Клянусь, что ждала эту песню. Думала, вот сейчас встану и пойду в пляс. Ведь, когда смотришь фильм, не плясать невозможно. Мне не хватило этого, это фишка этой песни. Я это не прочитала».