Лещенко поддержал появление Воли и Батрутдинова в новом фильме «СамоИрония судьбы»

Вскоре на экранах появится новая новогодняя комедия «СамоИрония Судьбы!». Многие ждут масштабной премьеры канала ТНТ, однако некоторые пользователи раскритиковали звезд, перевоплотившихся в героев советского кино.

В Сети появились первые снимки со съемочной площадки. Тимур Батрутдинов и Павел Воля тоже сыграют в фильме. Но такое решение телеканала многим показалось спорным.

Знаменитости, политики и российские граждане считают, что селебрити еще нужно поучиться актерскому мастерству. С этим категорически не согласен Лев Лещенко.