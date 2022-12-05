Лиза Арзамасова заметно похудела из-за слухов о разводе с мужем Авербухом

Звезда «Папиных дочек» работает на износ. Но плотный график сильно сказался на внешности Лизы Арзамасовой.

Несколько дней назад молодая артистка побывала на премии. Актриса примерила черное платье в пол с глубоким декольте. В СМИ появились снимки с мероприятия. На фото Лизу просто не узнать. У нее исхудавший вид, грудь будто совсем пропала, а нос стал выделяться на фоне заостренного лица.

Эти кадры неприятно удивили поклонников знаменитости. Фанаты посоветовали девушке отдохнуть, а также меньше тренироваться, чтобы сохранить свой вес.

Некоторые подписчики предположили, что похудела Лиза из-за напряженных отношений с мужем Ильей Авербухом. Зрители написали в социальных сетях, что Арзамасова прекрасно смотрится с молодым партнером по шоу Никитой Кацалаповым. Рядом с парнем у нее «горят глаза», а рядом с собственным супругом – нет.