Лолита Милявская потребовала дежурства «Скорой помощи» во время своих концертов

Лолита Милявская призналась, что она часто обращается к врачам «Скорой помощи. В райдере певицы даже прописано предоставление медицинской бригады.

По словам исполнительницы, это очень важное условие для проведения ее концертов, ведь с кем-то из участников команды, зрителями или артисткой в любой момент может произойти что-либо неприятное. В таких случаях без врача не обойтись.

«У меня по райдеру, кроме обязательного технического присутствия, в зале скорая помощь всегда. Бывает зрителю плохо, бывает довольно возрастной коллектив, я не девочка также. Мы перед концертом меряем давление всем, чтобы потом не было неожиданностей», — сообщила Лолита.

Не так давно Милявская заболела на гастролях, однако уже поправилась. Как призналась сама певица, во время выступлений она часто обнимается со зрителями, а из-за эпидемиологической ситуации в стране, это небезопасно.