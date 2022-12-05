«МК»: В Киеве стало почти невозможно снять наличные средства с банковских карт

Жители Киева столкнулись с проблемами при снятии наличных денег с банковских карт. Об этом написало издание «МК».

По данным источников, для того, чтобы получить сумму, к примеру, 5 тысяч гривен, человеку приходится обходить сразу несколько банкоматов украинской столицы и сделать это не так просто.

Спрос на наличные деньги в городе стремительно вырос из-за отключения электроэнергии. Если ранее магазины и супермаркеты спокойно позволяли людям снимать сумму до шесть тысяч гривен с карт банков, теперь выдают обычно не более 500 гривен.

При этом большая часть киевлян свои покупки оплачивает картами, так как бережет наличные деньги на случай полного и длительного отключения электроэнергии.

Заметим, что на протяжие всего дня возле банкоматов наблюлались большие очереди. Банки ввели ограничения на выдачу наличных с карт иных украинских банковских организаций.