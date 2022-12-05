На Украине и в Молдавии происходят отключения электроэнергии после сегодняшних ракетных ударов

Экстренное отключение электричества произошло по территории всей Сумской области. Свет пропал также в нескольких районах города Житомира. Часть Кривого Рога обесточена. Были отключены некоторые насосные и котельные. Перебои с электроснабжением в Николаеве.

Российская крылатая ракета ударила по двум объектам инфраструктуры в Одесской области, после чего возникло возгорание и перебои с электричеством и водой в городе. Также был остановлен весь электротранспорт. Netblocks зафиксировал проблемы с интернетом в Одессе Житомире, Сумах. «Украинские железные дороги» сообщили о задержках поездов из-за сильных перебоев.

Перебои наблюдались и в работе киевского метро. Мэр Виталий Кличко заявил, что на некоторых станциях высадка пассажиров временно может не осуществляться из-за людей, находящихся на подземных станциях. Жители метрополитен используют в качестве укрытия.

Примечательно, что в Молдавии также начались проблемы с электроэнергией. По информации издания Moldelectrica, возможны отключения из-за проблем на территории Украины.