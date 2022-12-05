О русской культуре и не только: кто в России помогает сносить наши памятники в Европе

В мире, похоже, решили создать такую ситуацию, при которой никто не должен никогда узнать того, что существует великая русская культура.

Снос памятников в прибалтийских странах и восточной Европе — это одно из проявлений. Ведь сносимые везде памятники — не только символы победы, но и обозначение тех мест, где погибли советские воины. Более того, эти монументы и стелы являются еще произведениями искусства как скульптурного и монументально, так и классического. Это тоже одна из главных причин их уничтожения. Переименование улиц — явление похожего порядка. Не дай Бог какой-либо молодой человек из Латвии или Украины через 20 лет спросит, кто такой Пушкин или Чайковский? Этого европейцы допустить не могут. Их задача —это вычеркнуть РФ как страну из мировой культурной жизни.

Вынос картин российских художников из музеев, исключение российских книг из библиотек или магазинов, запрет на пение музыки русских композиторов, снятие с репертуару теаатров пьес русских драматургов, запрет на въезд русских артистов в ряд стран — это является геноцидом русского народа.