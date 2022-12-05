Однокурсник Киркорова откровенно высказался о «поп-короле»: «Хорошо начинал»

Однокурсник Филиппа Киркорова откровенно рассказал о поп-короле. Когда ведущая "Первого русского" спросила об ожиданиях от грядущей премьеры фильма "СамоИрония судьбы", где Киркоров играет главную роль, президент международного кинофестиваля "Русское зарубежье" Сергей Зайцев высказался об этом креативе довольно холодно.

Я за этим всем не слежу очень давно. Я не смотрю телевидение 35 лет. Мне 53, 35 лет я не смотрю телевизор. В новогоднюю ночь тоже не буду. Я только послушаю обращение президента, а дальше фоном что-то там пусть работает. Если услышу хорошую старую композицию, тогда могу сделать погромче, на этом все. Когда-то с Киркоровым мы вместе учились на одном потоке в Музыкальном училище Гнесиных. Он очень хорошо начинал, был талантливым парнем, учился на музкомедии. То, что делает сейчас и то, что делал много лет назад, мне неизвестно, мне все равно.

Также однокурсник поп-короля добавил, что его в принципе шоу-бизнес совершенно не занимает, поскольку он увлечен своей работой - съёмками документального фильма об истории России.