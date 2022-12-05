Певица Вика Цыганова призвала Григория Лепса отказаться от звания Народного артиста РФ после драки

Российская исполнительница Виктория Цыганова прокомментировала громкий скандал с участием Григория Лепса. В Сети появилось видео драки с участием артиста и его охраны в Санкт-Петербурге. Подрался певец с жителем Северной столицы.

Виктория считает, что виной всему вседозволенность и алкоголь.

«Там где есть слава, есть большое искушение. Когда едет крыша от вседозволенности, начинают творить что ни попадя. Это очень стыдно. Раз не умеешь пить, нужно завязывать».

По словам Цыгановой, Лепс «зажрался» и потерялся в пространстве. Перед дракой певец позволил себе выходку на сцене, когда разбил о пол микрофон после неудачных нот в песне. К тому же, Григорий нецензурно общался с поклонниками.

«Хочется сказать: „опомнись Гриша, что творишь? Вернись на землю, молись“. Если нет, откажись от звания Народного артиста РФ, скажи: „я никто и звать меня никак, что хочу, то и творю“. Если ты есть свинья, то выйди к людям и скажи об этом. Люди добрые, поймут, простят…Если Лепсу девать дурь некуда, пусть отправляется на Донбасс, там повоюет. Проявит себя там как настоящий мужик».



