Певицу Глюкозу раскритиковали в Сети за откровенную съемку в распахнутом пальто и нижнем белье

Российскую поп-исполнительницу Глюкозу (настоящее имя Наталья Ионова-Чистякова) раскритиковали в Сети за съемку в слишком откровенном образе. Соответствующий видеоролик появился в социальной сети артистки.

На размещенных фотографиях певица предстала, сидя с разведенными в стороны ногами у окна. При этом певица распахнула свое коричневое пальто и показала нижнее белье. Облачилась Глюкоза в белые трусы с завышенной талией и нюдовый бюстгальтер. Дополнила свой образ артистка высокими теплыми носками, сандалиями. Также она распустила волосы.

Стоит сказать, что фанаты не оценили новую публикацию и снимки. Подписчики высказали свое мнение в комментариях. По мнению поклонников, в последнее время исполнительница все чаще демонстрирует неоднозначные пикантные фото.