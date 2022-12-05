Посетительница выступления Лепса с билетом за 7 тысяч рублей пожаловалась, что артист сипел

Поклонница Григория Лепса, которая посетила его концерт в Санкт-Петербурге, рассказала о том, что певец практически не общался с публикой. А еще у него не было голоса и во время исполнения песни он сипел.

«Он был «не в голосе». Немного хамил женщине, которая хотела сфоткаться, в конце микрофон разбил об пол. Не общался с публикой. Да и вид был у него растрепанный. Я подумала, что он сильно постарел. Он тогда сказал, что болен, голоса у него не было. На одной из песен он сипел. Но факт, что болеет, подтверждал и носовой платок, которым периодически вытирал нос. Мы ожидали от выступления «Вау». Билеты были по 7 тыс. Обидно, что не получили ожидаемого заряда эмоций, именно за этим шли на концерт. В конце Лепс пошутил: «спасибо, что вы не ушли после первой же песни. Я приболел, прихрипел». Но извинений от него не было», — сказала фанатка.

Поклонница Лепса добавила, что даже после такого неудачного выступления у нее в целом не испортилось впечатление об артисте.

Я всю осознанную жизнь его слушаю, сама песни его в караоке пою. Со многими хитами связаны важные воспоминания. У него потрясающий голос, харизма. У меня не испортилось впечатление о нем. Он живой человек, понимаю, что тоже может дать осечку. Замечательно, что побывала на таком «значимом» для СМИ концерте».