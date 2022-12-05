Представитель МИД Захарова подвергла критике Вайкуле из-за слов, что Пугачева содержала всю РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Telegram-канале иронично отреагировала на недавнее заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле. 68-летняя артистка, напомним, сообщила о том, что, она, даже «стыдно сказать», содержала весь СССР. Её коллега и подруга Алла Пугачёва и того больше — обеспечивала всю РФ.

Вайкуле сделала такое заявление в ответ на многочисленные упрёки со стороны зрителей в предательстве. Лайма сказала, что лично она еще во времена Советского Союза собирала многотысячные стадионы, а платили ей за это смешные деньги. Затем артистка вспомнила, как Примадонна «содержала всю Россию, которая ей теперь что-то предъявляет».

"Братцы! Подвезли новостей! Оказывается, что Вайкуле содержала СССР, а Пугачёва — всю Россию. Осталось только понять, кто содержал всех тех, кто покупал билеты на концерты, запуская строя заводы и запуская ракеты в космос," написала Захарова.

В конце поста представитель МИД добавила хештег «содержалки».