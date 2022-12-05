Сергей Соседов высмеял Вайкуле после ее слов о содержании всего Советского Союза

Лайма Вайкуле на днях выступила в защиту сбежавшей из России Аллы Пугачевой. Как заявила артистка, Примадонна содержала всю Россию. Также певица сообщила, что она сама «содержала весь Советский Союз», собирая зрителей на своих концертах.

Такое Заявление Лаймы, само собой разумеется, не осталось без внимания. Публика неоднозначно отнеслась к таким высказываниям Вайкуле. Музыкальный критик Сергей Соседов и вовсе высмеял слова латвийской певицы.

«Смешно, ты вообще-то в своем ли уме? Может быть, тебя СССР содержал? Тебя, дурищу, Господи прости. Которой лучшие в стране композиторы песни писали. Ты вообще русский язык не забыла? Это нужно же так выжить из ума, чтобы нести такое?», — возмутился критик.

Соседов отметил, что Лайма должна быть благодарна за свою известность Советскому Союзу, подчеркнув, что с исполнительницей бесплатно работали лучшие педагоги по вокалу, а режиссеры приглашали в музыкальные передачи.

Напоследок Сергей Васильевич добавил, что Вайкуле нельзя даже назвать великой певицей. Она танцовщица и самая обычная артистка.