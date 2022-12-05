Стало известно, кто прятался за образом персонажа Свеклы в шоу «Маска.Танцы»

В девятом выпуске нового шоу «Маска. Танцы» на СТС рассекретили персонажа Свеклу. Теперь на одну тайну в программе стало меньше. Звезда наконец-то показала свое лицо.

За маской зажигательного овоща в течение всего шоу жюри представляло всех: и Ольгу Кузьмину, и Юлию Топольницкую, даже Викторию Дайнеко и Елену Хангу. Но ни один из вариантов не оказался верным.

В новом выпуске передачи Свекла выступила под песню Уитни Хьюстон Queen of the night, чем впечатлила Тимура Родригеза. Однако столь впечатляющее выступление не спасло персонажа от номинации на вылет. Соседом по несчастью стала Щетка. После голосования судьей Свекле пришлось сбросить маску. За ней оказалась актриса Наталия Медведева!

Публика была шокирована тем, что звезда Comedy Woman так умело совмещала занятость в проекте с заботой о третьем наследнике, которого она родила этим летом.