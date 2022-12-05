Телеканал «ТНТ» закрыл юмористическое шоу «Импровизация»

В официальном Telegram-канале юмористического шоу ТНТ "Импровизация" было опубликовано видеообращение комиков, которые являются любимцами телезрителей. Звезды объявили о закрытии проекта. По словам участников программы, решение ее закрыть было принято из-за новой стратегии канала ТНТ.

Комики при этом призвали своих многочисленных поклонников не переживать из-за закрытия телевизионного шоу. Они пообещали, что все ранее запланированные концерты обязательно состоятся.

Многие из вас, возможно, сидят со слезами на глазах. Не нужно делать этого. Пришло время двигаться дальше. Мы придумаем что-то новое, этим займемся и дальше. Мы переделаем старое, что-то новое придумаем, и будем развиваться. Комики очень рады, что больше не держат секретов от своих фанатов.

Артисты отметили, что знают о закрытии «Импровизация» еще с сентября. По словам юмористов, они не могли рассказать об этом зрителям раньше времени из-за особенностей телепроизводства.