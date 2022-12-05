Тяжелобольная актриса РФ Анастасия Мельникова сообщила о смерти своего жениха накануне свадьбы

Анастасия Мельникова пришла в студии программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Актриса РФ признался, что этот год стал для нее самым тяжелым в жизни испытанием. Тяжелобольная артистка похоронила трех самых любимых людей. Сперва умерла ее мама, затем ушел из жизни старший брат, а недавно скончался возлюбленный, причем прямо накануне свадьбы.

53-летняя Анастасия пришла в студию вместе с дочерью. Именно она поддержала звезду в момент болезненных откровений.

Как отметила Мельникова, она не хочет раскрывать подробности трагедии. Но призналась, что уход жениха совпал с потерей еще двоих самых близких людей. Не успела актриса прийти в себя после смерти своей матери, как умер старший брат.

«Кольца лежат, а свадебное платье сшито. Я спрашиваю: „вот что теперь делать со свадебным платьем?“. Она мне: „мама, не волнуйся, я на выпускной вечер его надену“. Она — умница! Как умеет вот это все?» — заявила убитая горем знаменитость.