В Самаре женщина пришла в травмпункт и услышала от врачей страшную новость

В Самаре жительница попала в травмпункт, поскользнувшись на улице. Когда она пришла в больницу, то услышала страшную новость. Она узнала, что серьезно больна.

Эльмира упала на улице, сломала себе кисть, но это еще не все. Анализы показали, что у женщины обнаружена онкология - вторая стадия рака молочных желез.

Как призналась самарчанка, если бы она случайно не упала на скользкой улице, то о своем диагнозе могла бы узнать позже. Дама уже прошла серьезное лечение и курс лучевой терапии, из-за которой лишилась полностью бровей и волос. Также она перенесла операцию по удалению метастаз и удалению молочной железы.

Сейчас болезнь в состоянии ремиссии. Женщина занимается добровольчеством в одном из благотворительных фондов. Жительница Самары организует сборы для тех, кто в настоящее время борется с онкологией.