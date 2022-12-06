Актриса Валентина Рубцова пожаловалась на сильное ухудшение самочувствия

Валентина Рубцова, известная зрителю по ролям в телесериалах «Универ» и «СашаТаня», рассказала подписчикам, что плохо себя чувствует. Артистка сообщила, что скоро поправится и несколько дней в соцсетях ничего не писала.

Однако в минувший понедельник, 5 декабря, она призналась, что лучше ей не становится. Валентина уже не первый день страдает из-за высокой температуры, а в последнее время почувствовала ухудшение самочувствия.

«Я до сих пор и не поняла, что это? Ковид, грипп, ОРЗ, ОРВИ, этот вирус мне порядком поднадоел! Температура то 36,5, то 37,5. Кашель ночью, сильная слабость… Так вторую неделю подряд», - призналась актриса.

Несмотря на болезненное состояние, звезда продолжает работать. После того, как в соцсети актриса пожаловалась на плохое самочувствие, она отправилась на очередные съемки. Рубцова уверена, что работа является самым лучшим лекарством.



