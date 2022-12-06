Алёна Жигалова выяснила, за какой гонорар Светлана Лобода согласилась выступать перед россиянами

Журналистка и ведущая Алёна Жигалова в новом выпуске авторского шоу на YouTube «Алёна, блин! говорит» заявила, что украинская исполнительница Светлана Лобода готова выступать перед россиянами на новогодних корпоративах, хотя с некоторыми условиями.

Певица должна знать всю информацию о заказчике. Помимо того, гонорар за выступление составляет 6,5 млн. рублей. И, напоследок, концерт должен проходить только на «нейтральной территории», то есть не в России.

Ранее уже сообщалось, что Светлана якобы объявила запрет на съёмку из зала, чтобы не зачернить свою репутацию, но эта информация не подтвердилась.

Напомним, Лобода осудила проведение спецоперации на Украине, после чего отменила выступления на территории РФ. Сейчас певица проживает в Латвии.