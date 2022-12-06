Алёна Жигалова заявила, что Шукшина критикует Киркорова из-за отсутствия у нее ролей

Журналистка и блогер Алена Жигалова резко высказалась в адрес знаменитой российской актрисы Марии Шукшиной, которая раскритиковала в пух и прах Филиппа Киркорова.

Напомним, что недавно Шукшина набросилась на поп-короля. Киркоров сыграл роль Ипполита в новой пародии на советский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!». Сам артист на нападки Марии ответил в грубой форме. Он предположил, что актриса в него тайно влюблена.

"У меня есть такое ощущение, что Шукшина сама мечтала о роли Наденьки в ремейке на фильм «Ирония судьбы», чтобы у нее был такой Ипполит и Киркоров в роли него. Но, к большому сожалению, ее туда не позвали, поэтому она теперь бесится, " - заявила Жигалова.

Журналистка также отметила, что Шукшина давно не снималась ни в каких проектах. Блогер намекнула на то, что о ней знают лишь благодаря знаменитым родителям, а говорят благодаря регулярным скандалам и колким высказываниям.



