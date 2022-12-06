Алла Пугачева заявила, что спасается от негатива в Израиле, ежедневно читая молитвы

Покинувшая Российскую Федерацию эстрадная певица Алла Пугачёва внезапно разразилась гневной отповедью. 73-летняя Народная артистка бришла в бешенство, заявив о «заказной травле». Примадонна, как всегда, не стесняясь в своих выражениях, отчитала в социальной сети всех своих хейтеров.

Помимо того, звезда, обосновавшаяся в Израиле, раскрыла, как она терпит критику, шквал ненависти, хейта и как спасается от негатива. По словам скандальной исполнительницы, она ежедневно смотрит в небо и читает молитвы.

Алла Борисовна также продемонстрировала почитателям своего таланта роскошный вид из окна особняка в Израиле. Солнце и природа помогают Пугачёвой выдерживать негатив, свалившийся на неё в последнее время.

"Меня спрашивают, как выношу заказную травлю нашей семьи, ну как? А вот так. Над Землей Обетованной декабрьское небо. Смотрю на небо и говорю: «Господи, прости жалких и продажных тварей, лицемеров, лжецов, ибо они не ведают что творят».

Стоит сказать, что столь гневная публикация удивила россиян. Многие преданные поклонники отмечали в комментариях, что никто артистку не травил. К тому же, соотечественники вновь возмутились, что даже в своих молитвах певица не удержалась от оскорблений.



