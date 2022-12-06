Баннер с российским певцом JONY появился в центре города Нью-Йорка

Баннер с российским исполнителем азербайджанского происхождения, выступающим под псевдонимом JONY (Джахид Афраил оглы Гусейнли), появился в Нью-Йорке.

Поклонники решили поздравить 26-летнего артиста с выходом нового альбома и поместили его портрет на баннер в центре города на Times Square. Там изображение певца показывали на протяжении всего дня.

Отметим, 4 декабря 2022 года концерт JONY в Нижнем Новгороде отменили. Исполнитель заболел. Он не смог выступить из-за обострения заболевания. Какого именно, не сообщается.

Ранее стало известно, что JONY вошел в список самых популярных звезд на новогодних вечеринках в этом году. Также в перечне оказались Агутин, Гагарина, Асти, Лепс, Баста, Басков, Жуков. Гонорар за их выступление на новогодние праздники составляет от трех до пяти млн рублей.