Дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова показала публике обручальное кольцо

Дмитрий Песков неожиданно для всех появился в московском кинотеатре. Обычно VIP-гости начинают пребывание с красной дорожки, которая предшествует началу показа. Однако Дмитрий Сергеевич сразу появился в зале. Журналисты не заметили, каким образом там он очутился.

Песков был одет в белую рубашку и модный пиджак черного цвета. Дополнил образ он дорогими часами. Но не только безупреный вид чиновника обсуждали присутствующие. Рядом с ним находилась старшая дочь Елизавета. Девушка одела строгий брючный костюм черного цвета. Отец с дочерью отказались от интервью, хотя охотно позировали перед фотографами.

Ну а в глаза бросилось обручальное кольцо на правой руке наследницы Пескова. Как известно, Лиза в минувше году вышла замуж за чеченского бизнесмена. Хотя в Сети появились слухи, что это фейк, а свадьба еще должна состояться.

Но, судя по обручальному кольцу, девушка официально замужем. Правда, рядом супуруг Лизы замечен не был.



