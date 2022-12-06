Дочь сбежавшей Ренаты Литвиновой снялась в рекламной кампании российского бренда одежды

21-летняя дочь сбежавшей из РФ актрисы Ренаты Литвиновой снялась в рекламной кампании российского бренда. Ульяна Добровская позировала для рекламы известного бренда одежды Befree.

Наследница Литвиновой выступила в роли модели в новой капсульной коллекции данного бренда. В представленную линейку вошли оригинальные блузки с яркими принтами, большие и объемные сумки, полупрозрачные топы, пуховые куртки, худи, жакеты и другая одежда из женского гардероба.

Цены на одежду бренда начинаются от 1 тысячи рублей. Съемки коллекции, которая была разработана вместе с фотографом Маргаритой Смагиной, состоялись в Армении в двух локациях. Снялась Ульяна на фоне Азатского водохранилища, а также в доме на берегу озера Севан.

Помимо Добровской, в качестве модели выступила Анжелена Прельжокажа, экс-балерина Мариинского театра.